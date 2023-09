Aggiudicati da Invitalia i lavori per la demolizione e ricostruzione di un edificio a Montesilvano per realizzare una nuova scuola

Aggiudicato da Invitalia l'appalto, nell'ambito dei bandi dei fondi Pnrr ai quali ha partecipato il Comune di Montesilvano, relativo alla demolizione e ricostruzione di un edificio in via San Francesco che ospiterà una nuova scuola. La procedura è stata eseguita nell'ambito dell'iter previsto per la procedura di gara telematica avviata da Invitalia per l'assegnazione di più appalti a seguito di vari accordi quadri per realizzare diversi progetti rientranti nelle specifiche del bando Pnrr al quale è stato ammesso a finanziamento anche l'ente comunale di Montesilvano.

Si tratta di un appalto a base d'asta di 10,045 milioni di euro assegnato alla ditta scelta con un ribasso del 13%. Il progetto prevede dunque la nascita di un nuovo edifcio scolastico a seguito della demolizione di quello esistente in via San Francesco, nella zona del centro di Montesilvano e rientra nell'ambito degli interventi già finanziati o in corso di finanziamento destinati alla riquaificazione, messa in sicurezza e miglioramento energetico del patrimonio edilizio scolastico del Comune di Montesilvano.