Completati i lavori del nuovo manto sintetico del campo Speziale a Montesilvano

A 60 giorni dall’inizio del cantiere il nuovo manto erboso del campo “Speziale” di via Ugo Foscolo, a Montesilvano, è stato riconsegnato alla città. Il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore allo sport Alessandro Pompei avevano effettuato un sopralluogo nel mese di luglio, appena iniziati gli interventi, per verificare lo stato di fatto dei lavori, aggiudicati per un importo complessivo di 323mila euro. In questi mesi è stato sostituito il manto erboso, usurato dal tempo e reso pericoloso per le attività degli atleti. Il progetto dell’impianto aveva ottenuto anche gli standard qualitativi della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

“Siamo soddisfatti di riconsegnare alla città il campo di via Foscolo per poter intraprendere un progetto condiviso che valorizzi ancora meglio i settori giovanili del nostro territorio – ha affermato De Martinis – L’impianto, a 15 anni di distanza dalla sua inaugurazione, non ha mai subito un vero e proprio restyling ed era diventato impraticabile visto il massivo utilizzo da parte delle associazioni cittadine. Abbiamo iniziato i lavori con la fine dei vari campionati e delle attività sportive così da garantire oggi, anche ai vivai calcistici cittadini, la normale ripresa della stagione”.

Soddisfatto anche l’assessore Pompei, che ha seguito da vicino il cantiere: “Abbiamo ridato alla città un campo in erba sintetica di ultima generazione che aggiunge un ulteriore tassello al sensibile percorso di riqualificazione degli impianti sportivi che stiamo portando avanti dall’inizio del mandato. Nelle prossime settimane completeremo l’intervento con delle nuove panchine professionali da 16 sedute e con una significativa opera di intonacamento e tinteggiatura di tutte le pareti interne al campo e delle tribune. Abbiamo inoltre partecipato a un bando ministeriale che, se andrà a buon fine, ci permetterà alla fine della prossima stagione sportiva di ristrutturare completamente tutti gli spogliatoi, i locali magazzino, le recinzioni, tutte le aree esterne e di rendere l’impianto energeticamente autonomo e sostenibile. Infine, per completare l’opera, stiamo lavorando per individuare le risorse per realizzare, finalmente, anche un’adeguata copertura delle tribune”.