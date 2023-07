Affidato a Montesilvano l'ultimo lotto di lavori nel centro sportivo Trisi, il nuovo campo sarà intitolato ad Andrea Silvestrone

È stato affidato dal Comune di Montesilvano il nuovo lotto di lavori che verranno realizzati nel centro sportivo Trisi, a partire dal mese di settembre.

Gli interventi andranno avanti per una durata massima di 250 giorni.

Dopo una prima riqualificazione che, negli ultimi due anni, ha donato agli sportivi della città adriatica una struttura più moderna, sicura e funzionale, partiranno i nuovi lavori che saranno possibili grazie ad un finanziamento del Pnrr, relativo alla linea dei fondi per la rigenerazione urbana, per un importo pari a 750 mila euro.

L’intervento, progettato dall’ingegnere Costanza Di Nardo e dal geometra Eugenio Ambrosini, prevede il rifacimento del campo da tennis all’aperto in terra battuta, l’installazione dell’illuminazione per il campo da gioco, l’adeguamento delle tribune esistenti e la realizzazione di nuove tribune sul lato opposto con la possibilità di accogliere 800 spettatori. La struttura verrà realizzata per lo svolgimento di gare federali nazionali e internazionali ed è stata concepita per essere facilmente fruibile da utenti diversamente abili. Volontà del sindaco Ottavio De Martinis e di tutta l’amministrazione comunale è di intitolare il campo centrale del complesso sportivo ad Andrea Silvestrone, l’atleta scomparso nel tragico incidente stradale in cui perse la vita insieme a due dei suoi figli.

«Particolare attenzione verrà data all’aspetto della sicurezza sportiva e all’abbattimento delle barriere architettoniche in modo da garantire a tutti l’accessibilità nell’impianto?, dice l'assessore Alessandro Pompei, «il nuovo campo andrà ad aggiungersi agli altri già esistenti e una volta completati i lavori, avremo le carte in regola per candidarci ad ospitare tornei nazionali ed internazionali organizzati dalla Federazione Italiana Tennis che ci permetterà di portare nella nostra Montesilvano i migliori tennisti del panorama mondiale».

Il progetto prevede, inoltre, l’utilizzo delle energie rinnovabili attraverso l’adozione di pannelli fotovoltaici per l’illuminazione in modo da ridurre al minimo l’impatto ambientale e rendere la struttura sostenibile.