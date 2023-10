Riprende il laboratorio didattico Spazio Lab rivolto ai bambini e ai ragazzi di Montesilvano

Riprende a Montesilvano Spazio Lab, il laboratorio didattico rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Riparte dunque la mediazione familiare di Spazio Famiglia con varie iniziative, tra cui un laboratorio didattico rivolto ai bambini e ai ragazzi residenti sul territorio.

Il Comune di Montesilvano ha affidato all’azienda speciale per i servizi sociali, guidata dal direttore Eros Donatelli e dalla presidente Sandra Santavenere, il servizio per le famiglie, in uno spazio accogliente, aperto e inclusivo, nel quale ricevere sostegno psicologico, mediazione familiare con supporto alla genitorialità e, attraverso Spazio Lab, un valido supporto didattico. Un pomeriggio di festa e di gioia, ha incorniciato, ieri, la ripresa delle attività di Spazio Lab dedicate ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, sostenuti dall’entusiasmo dei giovani, degli educatori e di tutto il team dell’azienda speciale.

Gli interventi proposti da Spazio Famiglia si prefiggono di dare attenta lettura ai bisogni e alle esigenze dei ragazzi e dei genitori impegnati nel delicato compito educativo, cercando però di individualizzare risposte e servizi più idonei a fronteggiare le situazioni di fragilità. Così è nato il dialogo con le istituzioni scolastiche con la costituzione di uno specifico spazio in rete che ha la finalità di mettere in comunicazione scuola, ragazzi e famiglie. Spazio Lab ospiterà lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18 i bambini della scuola primaria, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00 i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

«Spazio Lab è un progetto di supporto didattico e relazionale e siamo davvero orgogliosi dei risultati raggiunti», spiega Sandra Santavenere, presidente dell’azienda speciale, «durante lo scorso anno scolastico, il confronto con i docenti è sempre stato costante ed è emerso che i ragazzi hanno tratto beneficio non soltanto sotto il profilo didattico, ma anche sotto l’aspetto emotivo relazionale. La partecipazione attiva con i genitori ha dato, inoltre, la possibilità di condividere momenti ludici significativi che hanno conferito più forza al percorso. Oltre alla didattica, Spazio Lab favorisce la crescita delle relazioni, la condivisione di emozioni e facilita la voglia di stare insieme. Una novità che presto arricchirà Spazio Lab, sarà l’attivazione di laboratori a supporto dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo livello».