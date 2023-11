L'etichetta discografica Ondesonore Records piazza un artista per le selezioni di Sanremo Giovani

La Ondesonore Records, etichetta discografica di Francesco Altobelli con sede a Montesilvano, si conferma come una presenza di rilievo nella scena musicale partecipando alla fase finale di Sanremo Giovani. La label, infatti, ha ottenuto un prestigioso posto nella selezione del festival della canzone italiana presentando La Base, alias Alessandro Rossi, un talentuoso musicista e compositore nato a Napoli ma con radici romane, che proporrà il brano 'Nessuno ci crede'.

L'incredibile impatto sui social di La Base

La Base si distingue non solo per il suo talento musicale, ma anche per l'enorme seguito sui social. Con oltre 154mila follower su TikTok e circa 2,7 milioni di like, e una solida presenza su Instagram, dimostra l'interesse del pubblico giovane per la sua musica. Francesco Altobelli, fondatore della Ondesonore Records, esprime la soddisfazione per il successo raggiunto:

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato. Rientrare nei 49 artisti che parteciperanno alle audizioni su 564 proposte pervenute è sicuramente già una importante affermazione".

'Nessuno ci crede': un brano che ha conquistato la commissione di Sanremo Giovani

Il titolo del brano sembra quasi una previsione contraria, considerando che la commissione di Sanremo Giovani ha dimostrato una forte fiducia nelle capacità di La Base. La commissione, presieduta da Amadeus e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e il direttore d'orchestra Leonardo De Amicis, ha creduto fortemente nel talento dell'artista.

Solo otto artisti avranno l'opportunità di accedere alla finale di Sanremo Giovani 2023, trasmessa su Rai 1 e Rai Radio2, in programma il 13 dicembre al teatro del Casinò di Sanremo. Questi otto si uniranno ai quattro provenienti da Area Sanremo, selezionati a fine novembre dalla Commissione musicale Rai.

L'attività intensa di scouting e l'esperienza di Francesco Altobelli

Francesco Altobelli sottolinea l'importanza dell'attività di scouting svolta attraverso i canali social e il sito web www.ondesonore.it. Altobelli, autore e compositore di brani per vari artisti italiani, ha collaborato con numerosi emergenti e vanta una lunga esperienza nel campo musicale.

Altobelli, con una carriera artistica che lo ha portato vicino a Sanremo Giovani nel 2014, sottolinea infine il suo motto "Vivo con la musica tra i denti", unendo la passione per la musica con la professione di odontoiatra.