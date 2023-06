Scatta a fine giugno l'isola pedonale sul lungomare nord di Montesilvano: gli orari e tutti i dettagli

Arriva l'ordinanza che disciplina a Montesilvano l'isola pedonale che dal 30 giugno al 31 agosto scatterà sul lungomare nord, a esclusione del 18 luglio e del 4 agosto. L'orario è il solito, dalle 20,00 alle 00,30 e sarà di due livelli d'estensione in base alla serata: per i giorni di lunedì, martedì e mercoledì - (isola corta) sulla via Aldo Moro nel tratto via Maresca/via Europa (escluse) più via Strasburgo nel tratto via Moro/via Inghilterra (martedì e mercoledì chiusura anticipata alle ore 18,00 per mercatini) con conseguente chiusura al traffico e istituzione del relativo divieto di transito e divieto di sosta con rimozione ambo i lati su intera area; per i giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica – e nel periodo dal 14 al 20 agosto - (isola lunga) sua via Aldo Moro nel tratto via Maresca/via Abruzzo (escluse) più via Strasburgo nel tratto via Moro/via Inghilterra e via Europa nel tratto via Moro/via Emilia (Giovedì viale Europa chiusura anticipata alle ore 18,00 per mercatino) con conseguente chiusura al traffico e istituzione del relativo divieto di transito e divieto di sosta con rimozione ambo i lati; per i giorni 27 Luglio e 12 agosto (estensione isola lunga già in essere) sulla via Aldo Moro nel tratto via Maresca/Marinelli più viale Abruzzo nel tratto via Moro/via Emilia con conseguente chiusura al traffico e istituzione del relativo divieto di transito e divieto di sosta con rimozione ambo i lati su intera area.

Scatta il senso unico di marcia direzione est/ovest in via Abruzzo fra via Aldo Moro e via Emilia nel periodo dal 30 giugno al 31 agosto con divieto di transito escluso residenti, autorizzati e mezzi di soccorso, con

doppio senso di marcia “a passo d’uomo” su tutte le vie traverse del lungomare comprese nell'isola pedonale.