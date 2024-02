Installato binocolo panoramico a Montesilvano Colle: a breve nuovi interventi di riqualificazione del borgo

C'è una novità sul Belvedere di Montesilvano Colle: un binocolo panoramico con cui godere al meglio del panorama che si estende tra mare e collina arrivando a cogliere anche scorci dei paesi vicini. Sistemato a due passi dalla chiesa di San Michele Arcangelo, a volerlo installare è stata l'amministrazione comunale che intende così dare la possibilità a cittadini e turisti di godere al meglio della vista che il borgo regala. Un piccolo tassello a fronte della riqualificazione complessiva cui, assicura il sindaco De Martinis, si continua a lavorare.

“In questi anni abbiamo cercato di abbellire e rendere sempre più appetibile il nostro piccolo borgo e siamo certi che quest’ultima scelta rappresenta quel qualcosa in più che sicuramente sarà accolto con piacere dai turisti e dagli stessi abitanti non solo del borgo ma anche dall’intera città – dichiara il primo cittadino -. Tuttavia, i lavori programmati per Montesilvano Colle non si fermano, anzi, proseguono senza sosta”

“A breve, nella stessa area - annuncia - partiranno altri importanti interventi di riqualificazione in vari punti del borgo, dalla pavimentazione che verrà sistemata nei suoi punti disconnessi, all’innalzamento di alcuni muretti che delimitano i confini panoramici, necessari per garantire una maggiore sicurezza agli abitanti e ai visitatori, cura e manutenzione del verde e l'installazione di un totem touch turistico multimediale".