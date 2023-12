Violento scontro tra due auto all'incrocio tra via Chieti e via Marinelli a Pescara [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato all'incrocio tra via Chieti e via Marinelli a Montesilvano nella mattinata di domenica 17 dicembre.

A scontrarsi in modo violento sono state due automobili.

Una Skoda che proveniva da nord verso sud in via Chieti mentre una Hyundai i10 dal mare verso via Nazionale Adriatica.

L’urto è stato molto violento tanto che le vetture sono finite qualche metro più avanti in via Marinelli. A bordo della Hyundai una donna con la figlia di 19 anni la quale è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo e per questo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara. L’autista della Skoda è rimasta illesa. Le due ferite della Hyundai sono state trasportate dai soccorritori in codice giallo all’ospedale di Pescara con un'ambulanza della Asl e una della Misericordia. Dei rilievi, utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, si sono occupati gli agenti della polizia locale.