La guardia costiera fa visita al mercatino dei bambini di Montesilvano per spiegare educazione e sicurezza in mare [FOTO]

Serata speciale con la guardia costiera al mercatino dei bambini di Montesilvano sabato 12 agosto nello spazio antistante il Pala Dean Martin.

A far visita ai piccoli commercianti sono stati i militari della guardia costiera di Pescara che hanno tenuto una piccola, ma importante lezione, sull'educazione e la sicurezza in mare oltreché sulla tutela dei fondali marini.

Presente il comandante della delegazione di Montesilvano, il primo maresciallo Np (nocchiere di porto) Giovanni Vasco e il sottocapo scelto Np Paolo Criscuolo che hanno mostrato ai presenti una serie di filmati sui fondali marini e sulle varie attività svolte interagendo con i piccoli e rispondendo anche alle loro domande sui mezzi utilizzati per la tutela del mare e hanno anche spiegato il modo corretto di fare il bagno in mare per evitare di esporsi da inutili rischi.

Esposti alcuni modellini di mezzi navali e alcune divise utilizzate sui mezzi in mare. Una targa ricordo della serata è stata consegnata dai bambini dall’assessore agli Eventi, Deborah Comardi, e dal presidente di Amare Montesilvano, Renato Petra, al titolare della delegazione di spiaggia di Montesilvano, Giovanni Vasco. Prossimo appuntamento con il mercatino dei bambini sabato 19 agosto con ospite la guardia di finanza di Pescara.