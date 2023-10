Davanti a una scuola di Montesilvano a volto coperto con fucili da softair e katane per Halloween, denunciati tre 18enni

Tre ragazzi di 18 anni residenti a Montesilvano sono stati denunciati e dovranno rispondere dei reati di procurato allarme e porto abusivo di armi dopo essersi presentati verso le ore 14 davanti a una scuola di Montesilvano con il volto mascherato e i fucili da softair e le katane.

L'allarme è scattato intorno alle ore 14 quando diverse persone hanno segnalato la presenza di questi giovani che con il volto coperto, stavano imbracciando fucili e katane.

Sul posto sono giunti la polizia, con gli agenti della squadra volante, e i militari del nucleo radiomobile dei carabinieri di Pescara.

Sono quindi scattate tutte le misure di sicurezza, particolarmente rafforzate in questo periodo, e sul posto sono state inviate più equipaggi che, perfettamente coordinati tra loro, hanno immediatamente raggiunto il luogo della segnalazione. Gli agenti, hanno rintracciato i tre giovani ancora con i fucili in mano, rivelatisi armi innocue. Il gruppetto composto da neomaggiorenni è stato subito individuato e identificato e il gesto sarebbe riconducibile ai festeggiamenti di Halloween. Portati in Questura, i tre sono stati denunciati per i reati di procurato allarme e porto abusivo di armi (le katane) nonché sanzionati amministrativamente per avere portato in un luogo pubblico, senza giustificato motivo, le armi del tipo softair.