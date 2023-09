Trova un portafogli con dentro oltre 1.500 euro e lo consegna alla polizia locale: il bel gesto di un giovane di Montesilvano

Protagonista del bel gesto è stato Riccardo Novelli che lo ha trovato in via Portogallo portandolo subito al comando. Il legittimo proprietario, che ne è tornato in possesso, ha voluto incontrare lui e gli agenti che lo hanno contattato per ringraziarli