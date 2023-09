La Fiab consegna al Comune di Montesilvano la bandiera con due "smile bike" per la ciclabilità

Lo scorso 26 settembre la Fiab con Francesco Mancini presidente di PescaraBici e Giancarlo Odoardi, Coordinatore Abruzzo Molise, ha provveduto a consegnare la bandiera “Comune ciclabile” con due bike smile, ai rappresentanti dell’amministrazione comunale di Montesilvano, ovvero il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere Valter Cozzi, e l'assessore Lino Ruggero. La Fiab ha spiegato che il vessillo non è un premio ma un riconoscimento per il grado di ciclabilità di un comune, con le seguenti motivazioni:

"Montesilvano conferma i 2 bike smile. Attendiamo la realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr per un aumento del punteggio. Si consiglia inoltre di puntare alla "città 30" come previsto dal Biciplan - sull'esempio dei vicini comuni della costa teramana - dotandola diffusamente di strade E-bis. Si consiglia, inoltre, di mettere subito in campo azioni a costo zero come la nomina dell'assessore con specifica delega allo "Spazio pubblico bene comune", dei mobility manager comunale, d'area e scolastico e l'istituzione dell'ufficio biciclette. In questo modo si potrà creare una struttura che possa sviluppare progetti di bike to work, bike to school e bike to shop, per i quali vi invitiamo fin da subito a utilizzare le campagne, con relativi kit grafici pronti all'uso, che Fiab mette a disposizione gratuitamente".

Mancini poi ha sottolineato l'importanza di procedere all’istituzione di zone 30 come attualmente in corso nei sette comuni della costa teramana (Costa 30), mentre Giancarlo Odoardi ha sollecitato, nell’adeguamento e ampliamento delle infrastrutture ciclo viarie cittadine, una maggiore aderenza alle norme vigenti in materia di ciclovie turistiche, visto che Montesilvano è attraversata dalla ciclovia adriatica. Il sindaco ha sottolineato l'impegno continuo della sua amministrazione sul fronte della mobilità ciclistica, con il nuovo collegamento tra la zona grandi alberghi e il ponte sul Saline e il prossimo impegnativo intervento lungo via Vestina. Nell’occasione sono state anticipate alcune idee di riqualificazione di alcuni tratti del lungomare, nel senso di una loro riconversione ad un uso ciclistico più intenso e dedicato, con maggiori spazi per i pedoni e meno per le automobili attraverso l'istituzione di una zona 30.