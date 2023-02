Ai capelli dei “big” di Sanremo ci pensa Roberta d'Olimpio: l'acconciatrice di Montesilvano protagonista al Festival

Si affideranno alle esperte mani di Roberta D'Olimpio artisti del calibro di Giorgia, Marco Mengoni e Anna Oxa prima di salire sul palco di Sanremo. L'acconciatrice di Montesilvano figlia d'arte che la professione l'ha iniziata sotto la guida della mamma, Anna Berardinucci, si conferma una delle migliori a livello nazionale grazie alla passione e il talento.

Per lei, titolare dello storico salonte Roberta by Anna, si tratta infatti della terza partecipazione al Festival della canzone italiana. Per tutta la settimana sarà a Sanremo per occuparsi del look degli artisti insieme agli altri professionisti che arriveranno da tutta Italia.

Saranno giorni intensi e ricchi di forti emozioni per Roberta. "Passione e serietà in quello che si fa, portano sempre frutti preziosi", dichiara esprimendo soddisfazione per la riconferma e ringraziando di cuore tutti i clienti e gli amici: tutti fanno il tifo per lei. Un grosso in bocca al lupo anche dalla redazione de IlPescara