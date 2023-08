Ferragosto con il dj set di Samuel dei Subsonica a Montesilvano: scattano i divieti sul lungomare

Ferragosto con il dj set di Samuel dei Subsonica sulla “Spiaggia Jova Beach” di Montesilvano e scattano i divieti alla viabilità. Come da ordinanza a firma del comandante della polizia locale Nicolino dalle 22 alle 3 saranno in vigore le seguenti misure:

Divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di via Aldo Moro (il lungomare) nel tratto via Torrente Piomba-via Marinelli (divieto questo che scatterà a 48 ore dalla apposizione della relativa segnaletica)

Chiusura al traffico con istituzione di divieto di transito escluso autorizzati e mezzi di soccorso di via Aldo Moro Moro nel tratto via Torrente Piomba-via Marinelli

Chiusura parziale al traffico con istituzione di divieto di transito escluso residenti, autorizzati e mezzi di soccorso di via Aldo Moro nel tratto via Adige-via Torrente Piomba

Prevista l'installazione di altra eventuale segnaletica consequenziale (deviazione, preavviso, luminosa e così via) nei punti indicati e in particolare all'altezza dell'incrocio con via Adige dove sarà deviato il traffico.

Nei giorni scorsi il sindaco Ottavio De Martinis ha firmato un'altra ordinanza in riferimento all'evento per cui nel tratto di mare antistante la zona dove si terrà il dj set sarà vietato fare il bagno e svolgere qualsiasi attività o assumere qualsiasi comportamento "che possa arrecare intralcio allo svolgimento in sicurezza della manifestazione". Divieto che sarà in vigore dalle ore 19.