Il nuovo prefetto Ferdani in visita istituzionale nel Comune di Montesilvano

Visita istituzionale per il nuovo prefetto di Pescara Flavio Ferdani a Montesilvano. Il 13 dicembre infatti Ferdani si è recato nel palazzo di città per incontrare il sindaco Ottavio De Martinis. Durante il cordiale scambio di saluti, al quale hanno preso parte anche il presidente del consiglio comunale Ernesto De Vincentiis, la giunta comunale, alcuni consiglieri, il comandante della compagnia dei carabinieri di Montesilvano, Roberto Lunardo e il comandante della polizia locale, Nicolino Casale, il prefetto e il sindaco hanno avuto modo di confrontarsi sulle principali tematiche che interessano il comune, le filiere produttive, il tessuto economico e sociale, oltre alla questione sicurezza. Nel corso della mattinata il sindaco De Martinis ha ribadito la piena disponibilità alla collaborazione e alla condivisione degli impegni reciproci per il bene del territorio. La visita è proseguita in città, nella zona turistica dei grandi alberghi e del palacongressi e nel borgo medioevale del Colle, che il prefetto ha particolarmente gradito. De Martinis ha dichiarato:

“È stato un piacevole incontro, durante il quale ho fatto conoscere al prefetto alcune aree della città, come il Pala Dean Martin, il lungomare, in particolare il tratto dell’ex Jova Beach Party, Stella Maris e Montesilvano Colle. Ringrazio il prefetto per la visita e per lo spirito di collaborazione espresso. Sono certo che insieme si potrà operare per il bene del territorio”.