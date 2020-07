La denuncia di un residente di Montesilvano: "L'ex acqua disco splash trasformato in una discarica a cielo aperto" [FOTO]

Degrado estremo, incuria e rifiuti all'interno dell'ex acqua disco splash di Montesilvano in via Cavallotti. La denuncia arriva da un cittadino che ha postato alcune foto sul gruppo Facebook "Montesilvano segnalazioni, incompiute e progetti". Da anni, come spiega il cittadino, vengono inoltrate segnalazioni per la situazione di abbandono, con prostitute presenti di giorno e di notte ed accampamenti ormai diventati stanziali.