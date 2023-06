Oltre 200 eventi per tutti i gusti nell'estate 2023 di Montesilvano dedicata ai giovani e alle famiglie

Un "mare di eventi" per offrire ai turisti, agli abruzzesi e ovviamente anche ai residenti di Montesilvano un'estate ricca di divertimento e intrattenimento per tutti i gusti e per tutte le fasce d'età. Presentata venerdì 16 giugno la seconda parte del cartellone estivo degli eventi organizzato dall'amministrazione comunale dall'assessore comunale Deborah Comardi, assieme all'assessore Alessandro Pompei, al presidente della commissione turismo Adriano Tocco e al sindaco Ottavio De Martinis.

La Comardi ha spiegato che la formula vincente dello scorso, anno, quando Montesilvano ha fatto registrare numeri da record per le presenze turistiche, è stata non solo confermata ma anche potenziata con importanti novità, grazie alla collaborazione con le associazioni e pro loco di quartiere, e a diverse realtà economiche della città come ad esempio il centro commerciale e d'intrattenimento Porto Allegro, dove si svolgerà il "Summer family", una serie di eventi che si collocano all'interno delle iniziative che ogni pomeriggio e sera animeranno la città fino all'inizio di settembre. Torna, come già annunciato da tempo, anche la consueta isola pedonale sul lungomare, dal 29 giugno fino al 31 agosto con la chiusura al traffico dalle 20,30 alle 00,30 del tratto di riviera fra i grandi alberghi e viale Europa o, in alcune occasioni, fino a viale Abruzzo. La prima parte di eventi, lo ricordiamo, è stata già presentata e riguarda i 12 concerti di big della musica italiana che caratterizzeranno l'estate di Montesilvano

"Un calendario ricco e che davvero riesce a soddisfare tutte le esigenze, dalle famiglie, fino ai giovanissimi e agli appassionati di cultura, enogastronomia, serate danzanti e musica reggeaton. Eventi non solo lungo la riviera, ma anche al Colle e in altre zone. Fondamentale è il gioco di squadra, e ringrazio proprio tutti gli operatori, le associazioni che hanno collaborato alla stesura di questo calendario con oltre 200 appuntamenti. Ogni sera, cittadini, turisti e utenti provenienti da tutta la Regione potranno godere di qualche evento. Potenzieremo anche il Summer Family, un format per bambini e famiglie, grazie alla collaborazione con il Porto Allegro. Ogni giovedì da luglio ci saranno eventi dislocati sul piazzale del centro d'intrattenimento. Con l'associazione Amare Montesilvano riproporremo i mercatini dedicati ai bambini, nel piazzale del Pala Dean Martin, e la passeggiata sul mare del 10 di agosto. Importante anche la Notte del birillo il 30 giugno una serata dedicata agli artisti di strada, e ci saranno anche serate danzanti in spiaggia libera fra Pallino Beach e Onda Verde. Tutti gli eventi, ricordo, sono completamente gratuite. Molto suggestivo il concerto sull'acqua l'8 luglio e il 10 agosto. Appuntamenti anche in collaborazione con la pro loco di viale Abruzzo, insomma un calendario ricchissimo che potreste scoprire nelle brochure che distribuiremo in tutta la città. Nelle due settimane di luglio a Montesilvano Colle nei fine settimana un nuovo format che prevede teatro dialettale all'aperto con bus navette gratuite. Tanto spazio per chi ama ballare, dunque per i giovani, con diverse serate diverse e per diverse tipologie di musica e di ballo come la serata reggeaton il 3 agosto nella spiaggia del Jova Beach Party. Il 19 luglio la serata e nottata dedicata allo shopping e alla musica in corso Umberto I e infine i concerti all'alba, sempre nell'area del Jova Beach Party"

Il presidente della commissione turismo Adriano Tocco ha ricordato che lo scorso anno sono state registrate 550 mila presenze turistiche nell'estate di Montesilvano, un dato importante che l'amministrazione comunale punta a superare quest'anno aggiungendo che gli eventi sono importanti e il motore dell'economia turistica, su cui si basa Montesilvano e dunque tante presenze turistiche non significano solo guadagni e lavoro per il settore ricettivo ma anche per tutta l'economia cittadina. Fra questi, i campionati mondiali giovanili di scacchi che saranno ospitati in autunno nel Pala Dean Martin, attualmente oggetto di riqualificazione.

L'assessore Alessandro Pompei ha spiegato che oltre ai grandi concerti già presentati e ai tantissimi eventi per i giovani per un grandissimo lavoro di squadra , tanto spazio anche alle manifestazioni sportive che saranno presenti nei mesi di giugno e luglio e che hanno già nelle scorse settimane riempito di persone la nostra città. Eventi che, al di là delle polemiche sterili, sono fondamentali per diversificare l'offerta turistica come ad esempio la tappa gold del Beach Volley con l'assegnazione della Coppa Italia, tappe nazionali dello street basket e tanto altro. Montesilvano è una città dove vivere, d'estate, ogni sera in vacanza anche per i residenti che possono davvero scegliere tantissime opzioni di intrattenimento

Il sindaco Ottavio De Martinis:

"Abbiamo investito tante risorse e ringrazio tutti per l'impegno profuso, dagli assessori agli uffici comunali e le associazioni sul territorio per regalare un'estate ricchissima, per tutti i gusti. Montesilvano sta diventando un punto di riferimento per l'intrattenimento non solo per i turisti, ma anche per gli abruzzesi che ci scelgono per le tantissime iniziative organizzate non solo d'estate ma ormai praticamente durante tutto l'anno."

