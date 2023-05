Agevolazioni fiscali per i privati che affittano ai fragili a canone calmierato: l'ambizioso progetto del Comune di Montesilvano

Benefici fiscali ovvero riduzione di Imu e Tari per i proprietari di abitazioni vuote, sfitte o abbandonate che decideranno di metterle a disposizione dei più fragili a canone calmierato. Il Comune e l'Azienda speciale di Montesilvano puntano sul coinvolgimento dei privati per intervenire sull'emergenza abitativa e lo fa con il progetto “Sistema abitare”, un modello di social housing che possa dare risposte a tutti: ai chi può metterle a dispozione le abitazioni e a chi fatica a trovarne una.

Proprio di questo la presidente dell'Azienda speciale Sandra Santavenere e il direttore Eros Donatelli insieme all'assessore alle Finanze e tributi Valentina Di Felice e al consigliere delegato alle Politiche della casa Marco Forconi hanno parlato con le associazioni di categoria del settore. L'obiettivo è quello di arrivare, vista la già approvata delibera di giunta, alla stipula di un accordo territoriale tra Comune, associazioni, sindacati degli inquilini e proprietari degli immobili, per implementare la rete di inclusione abitativa prevista dalla programmazione sociale del Comune dando appunto benefici fiscali ai proprietari che vorranno mettere a disposizione le abitazioni che hanno a canone concordato.

Si procederà quindi ad un avviso pubblico per il reperimento di appartamenti messi a disposizione da parte di privati, a canoni calmierati, la messa in disponibilità di alloggi confiscati alla criminalità e assegnati al Comune di Montesilvano a fini sociali. Prevista quando necessari, la stipula di polizze salva affitti a garanzia delle parti.

La soddisfazione dell'Azienda speciale e l'amministrazione

“Sono molto soddisfatta – dichiara Santavenere - perché con questo nuovo progetto siamo riusciti a spostare l’attenzione dalle politiche della casa alle politiche dell’abitare per inserire al centro la persona, il nucleo familiare e il suo intorno di prossimità. 'Sistema Abitare' vuole essere un progetto che pone un percorso di condivisione tra l’Azienda Speciale, associazioni di categoria e quindi i proprietari, gli immobili e gli inquilini al fine di dare una risposta, che va al di là della carenza degli immobili, a soggetti con situazioni precarie momentanee e a coloro che non rientrano nell’assegnazione dell’edilizia popolare. Con questo strumento spingiamo all’autonomia delle famiglie che l’Azienda seguirà con un supporto psicologico e di formazione per l’inclusione lavorativa”.

?“A seguito dell’incontro avuto con le associazioni di categoria e l’Azienda Speciale – aggiunge Di Felice – l’amministrazione comunale è favorevole ad andare incontro alle richieste e alle proposte fatte dall’Azienda e nel momento in disporremo la sottoscrizione dell’accordo territoriale saremo come ente disponibili e riconoscere la sottoscrizione di Tari e di Imu per i proprietari. All’interno dell’accordo territoriale si vede inserire la casistica proposta dall’Azienda: noi daremo la disponibilità al proprietario dell’immobile a riconoscere il 50 per cento dell’Imu e per l’inquilino di una riduzione della Tari da concordare”.

“Questo è un progetto ambizioso ma non impossibile – conclude Forconi – che porterà la città alla ribalta mediatica nazionale. In questo modo, la casa non è più solo un diritto ma anche un premio per i cittadini virtuosi, alleggerendo parallelamente il carico sugli alloggi popolari. La chiave del progetto resta quello di ridurre interventi emergenziali e di attuare strategie di accompagnamento, di presa in carico complessa ed integrata dal punto di vista abitativo e lavorativo”.

Le associazioni di categoria che hanno partecipato all'incontro al Comune di Montesilvano

Sunia Sindacato Unitario Nazionale Inquilini, Uniat Unione Nazionale Inquilini Case E Territorio, Sicet Sindacati Inquilini Casa eTerritorio, Federcasa – Sindacato Nazionale Inquilini Abruzzo, Assocasa, Conia Pescara, Unione Inquilini – Pescara, Uppi Pescara, Confedilizia, Asppi Pescara, Confappi Pescara, Federproprieta’, Confabitare, Confitalia-Associazione Proprietari Immobiliari.