La montesilvanese Elena Calaudi tra i 46 finalisti di Area Sanremo: "La musica è il mio modo per comunicare"

La 23enne montesilvanese Elena Calaudi è stata selezionata tra i 46 finalisti di Area Sanremo. Come immaginabile, la giovane artista è entusiasta: "Non mi aspettavo tutto questo, sono contentissima di essere arrivata in finale", racconta a IlPescara.it. "È un grande traguardo e sarà senz’altro una vetrina importante per me e per la mia musica".

Reduce da un anno di soddisfazioni ed eventi importanti (la finale del premio Fabrizio De Andrè all’Auditorium Parco della Musica di Roma e poi il memorial Pino Daniele al Palapartenope di Napoli), per Elena "chiudere con la finale ad Area Sanremo è bellissimo. Sto lavorando tanto per prepararmi al meglio per sabato 25 novembre", quando appunto ci sarà la sua esibizione.

"Ho due brani in cui credo molto e sono felice che a qualcuno sia arrivato il mio messaggio. La musica è il mio modo per comunicare e ovviamente, essendo un modo soggettivo, a volte può non essere capito: c’è sempre da metterlo in conto. Quindi, al di là di come andrà, cercherò di portare, come ho fatto fino ad ora, le mie emozioni in maniera semplice e con tanta, tantissima passione, la stessa che metto per fare musica ogni giorno", conclude Calaudi. E ora tutta Montesilvano farà il tifo per lei.