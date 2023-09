Due persone investite sul lungomare di Montesilvano: trasportate in ospedale in codice rosso [FOTO]

Brutto incidente intorno alle 23.30 di domenica 3 settembre sul lungomare di Montesilvano: due persone, entrambe di 45 anni, sono state investite da un uomo alla guida di una Suzuki Ignis e sono finite in ospedale in codice rosso per politrauma. I due sono ancora sotto osservazione, ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto, dopo quanto avvenuto, sono giunte la polizia locale che si è occupata dei rilievi e sta ricostruendo la dinamica dell'incidente, e due ambulanze: una della Asl e una della Misericordia che hanno soccorso i due investiti portandoli poi in ospedale. La riviera è stata chiusa per consentire l'intervento. Il conducente dell'auto sarebbe risultato positivo all'alcol test.

(Le foto dell'incidente sono state fornite a IlPescara dal fotogiornalista Valerio Simeone)