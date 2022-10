Dopo 3 settimane di ricovero in ospedale morta l'anziana investita da un'auto a Montesilvano

È deceduta la donna di 79 anni che era stata investita da un'automobile pirata sul lungomare di Montesilvano lo scorso 22 settembre.

Come riferisce l'Ansa, la 79enne non ce l'ha fatta dopo tre settimane di ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara.

L'automobilista era stato rintracciato poche ore dopo dai carabinieri, a Giulianova, città nella quale risiede.

Il sinistro si era verificato in via Aldo Moro, intorno alle ore 23:30. In base alla ricostruzione di quanto avvenuto l'anziana era appena uscita dal ristorante di uno stabilimento balneare con il marito. I due stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando la 79enne è stata travolta da un'automobile che dopo averla investita si è subito allontanata. Venne subito soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravissime con il conseguente ricovero in Rianimazione. Ma purtroppo ieri pomeriggio (giovedì 13 ottobre) il decesso. Degli accertamenti e delle indagini si erano occupati i carabinieri della Compagnia di Montesilvano che, grazie alle testimonianze e alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, nel giro di poche ore erano riusciti a risalire all'uomo al volante della vettura, raggiunto nella sua abitazione di Giulianova.