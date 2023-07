Donati all'Agbe 1.650 euro raccolti durante l'evento a Montesilvano "East Cost Truck"

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, assieme all'assessore Lino Ruggero, ha partecipato alla consegna in casa Agbe a Pescara, di un assegno di 1650 euro devoluto all'associazione da parte dello Street Brothers Truck Club. I fondi, consegnati dal presidente del Club Diego Brigante Costa e dai suoi associati al presidente dell'Agbe (Associazione Genitori Bambini Emopatici) Achille Di Paolo Emilio e al suo vice Giovambattista Colangelo, sono il ricavato di una raccolta effettuata a giugno dai partecipanti all'evento "East Cost Truck" che si è tenuto a Montesilvano nel piazzale del Pala Dean Martin.

De Martinis ha commentato:

"Un bel gesto, per il quale faccio i miei complimenti a Diego Costa e ai suoi collaboratori, che ha visto quale destinataria un'associazione che da anni assicura a tanti genitori e ai loro bambini emopatici un prezioso quanto insostituibile sostegno. La lodevole iniziativa ci ha dato inoltre la piacevole possibilità di conoscere la meravigliosa e simpaticissima Miriam e i suoi genitori. A loro rivolgo ancora il mio saluto ma soprattutto faccio un grosso in bocca al lupo e i miei più calorosi auguri per il futuro, che sia ricco di tanta felicità. Ancora complimenti allo Street Brothers Truck Club e un immenso grazie al presidente Achille Di Paolo e ai suoi collaboratori per il quotidiano impegno profuso e ancor di più per il grande cuore."