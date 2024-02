Divieti e modifiche alla viabilità per i lavori in via Lucania a Montesilvano

Tutto pronto a Montesilvano per l'avvio dei lavori previsti in via Lucania che hanno portato anche allo spostamento del mercato rionale in via Salentina da giovedì 15 febbraio.

Lo spostamento, come ricordano dall'amministrazione comunale, è provvisorio.

Un'apposita ordinanza, la numero 52 del 12 febbraio, istituisce: “Senso unico di marcia” direzione ovest/est su parte di via Sila (tratto Corso Umberto I/via Salentina); “Senso unico di marcia direzione est/ovest su parte di via Salentina (tratto di via Sila/corso Umberto I); “Divieto di transito” e “Divieto di sosta con rimozione” il giovedì dalle ore 6 alle 16 su intero piazzale mercato via Salentina. Altra eventuale segnaletica orizzontale e verticale conseguenziale di cui ai precedenti punti. Ad accogliere il nuovo mercato, un’ampia area dotata di parcheggi circostanti e facilmente accessibile sia dal lato della Nazionale Adriatica, sia per accesso pedonale da viale della Liberazione.