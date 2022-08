Discarica abusiva di rifiuti in via Fontana a Montesilvano Colle, sopralluogo della commissione Lavori Pubblici [FOTO]

Una discarica abusiva a cielo aperto in via Fontana a Montesilvano.

È quella che è stata riscontrata nel corso di un sopralluogo da parte della commissione Lavori Pubblici presieduta da Enea D'Alonzo.

Continuano dunque le attività della commissione ai Lavori Pubblici per dare seguito alle segnalazioni di cittadini e residenti, allo scopi di rilevare alcune criticità presenti sul territorio.

La commissione ha esaminato nello specifico, via Fontana, nei pressi dell’ ex auditorium di Montesilvano Colle. Dal sopralluogo effettuato, è emersa la necessità di dotare l’area di un nuovo manto stradale, di un impianto di illuminazione e dell’installazione di una foto trappola per bloccare il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti. Ben visibile appare la suddetta via come una discarica a cielo aperto. L’amministrazione comunale, per sua parte, manifesta la volontà di prendere in seria considerazione le criticità emerse, che saranno poi valutate all’interno di un più ampio programma di interventi già stilato, relativo a un piano di manutenzioni da effettuare su tutto il territorio.