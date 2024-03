A partire da martedì 12 marzo il traffico proveniente dal lato sud di corso Umberto I a Montesilvano, direzione Pescara-Città Sant’Angelo, verrà deviato, dalla rotatoria dopo la stazione ferroviaria, in via Vestina. È quanto fanno sapere dal Comune di Montesilvano.

L'intervento dell'Aca è in programma da martedì 12 marzo con la conseguente deviazione del traffico veicolare verso via Vestina

Chiude un tratto di corso Umberto I a Montesilvano per i lavori dell'Aca, traffico deviato in via Vestina