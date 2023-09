Il saluto di De Martinis per l'avvio del nuovo anno scolastico: "Si riparte con diversi plessi riqualificati"

Un saluto e una in bocca al lupo a tutta la comunità scolastica di Montesilvano e della provincia di Pescara in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico. Il presidente della Provincia e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha voluto inviare un messaggio ricordando anche gli interventi eseguiti per la riqualificazione delle strutture scolastiche in particolare a Montesilvano:

"Inizia, dopo un'estate che mi auguro sia stata per tutti voi la più bella possibile, il nuovo anno scolastico. Gli studenti ritrovano amiche, amici ei loro insegnanti, il personale scolastico si rincontra, progetta, pianifica nel modo migliore i mesi a venire, i bimbi più piccoli fanno il loro primo ingresso nella scuola dell'infanzia e molti altri vivono uno dei momenti più entusiasmanti delle loro vite con l'inizio della primaria, tra l'emozione dei genitori e dei nonni

. di scuola è sempre uno dei passaggi più importanti dell'anno e io faccio a tutti, personale scolastico, studenti e genitori, i miei migliori auguri affinché possa essere l'inizio di un periodo pieno di cose belle e importanti. Un saluto particolare va ai dirigenti scolastici di tutta la provincia, con i miei più affettuosi ringraziamenti per la bella collaborazione che si è instaurata nel corso degli anni.

Per la provincia di Pescara e in particolare per Montesilvano, questo inizio presenta molte novità rispetto allo scorso giugno, con ben otto istituti scolastici cittadini completamente riqualificati e oggetto di vari tipi di adeguamenti alle più recenti norme energetiche e di sicurezza. Un grande lavoro svolto con impegno e dedizione durante i mesi estivi, per il quale rivolgo un grande grazie alla struttura tecnica comunale, che con il suo operato consente praticamente a tutte le scuole di ricominciare le lezioni nei loro plessi. Spero vivamente che tutti gli studenti del nostro territorio sappiano approfittare del grande sforzo fatto per loro e che in queste scuole si rinnovano mettano a frutto i loro talenti per trarre da questi anni tutto quanto occorre loro per creare solide basi sulle quali fissare una vita adulta solidale, responsabile,

Anche l'assessore e vicesindaco Paolo Cilli di Montesilvano ha inviato il suo saluto:

"Siamo all'inizio di un nuovo anno scolastico, un anno particolare e importante per la nostra città, perché durante l'estate abbiamo effettuato ingenti lavori di riqualificazione e adeguamento in ben otto plessi, ben sette dei quali saranno riconsegnati in tempo per consentire il normale inizio delle lezioni.È una bella soddisfazione essere riusciti a portare avanti tanti cantieri ea chiuderli in un tempo così breve, soddisfazione che condivido con i dirigenti scolastici, il personale Ata e quello amministrativo delle scuole in cui si sono svolti i lavori estivi, perché se abbiamo raggiunto questo risultato è stato grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto e ha visto la collaborazione di tutti.Preciso che i lavori sono stati effettuati grazie a finanziamenti statali che quest'amministrazione è stata in grado di ottenere proprio grazie alla bontà dei suoi progetti e che nei prossimi anni continueremo con le scuole non ancora coinvolte.