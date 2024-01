Daniela Renisi è il nuovo assessore al turismo del Comune di Montesilvano

Presentato venerdì 12 gennaio in sala consiliare a Montesilvano il nuovo assessore comunale della giunta De Martinis, con delega al turismo. Si tratta di Daniela Renisi, imprenditrice del settore alberghiero e presidente del Federalberghi Pescara. Alla presentazione hanno partecipato fra gli altri, oltre al sindaco Ottavio De Martinis, il presidente del consiglio comunale Ernesto De Vincentiis e il presidente della commissione turismo Adriano Tocco.

La Renisi, lo ricordiamo, prende il posto dell'assessore Deborah Comardi, che aveva rimesso le deleghe dopo aver annunciato la sua candidatura alle elezioni regionali e il passaggio a Fratelli d'Italia dalla Lega che aveva comportato proprio una ridistribuzione delle deleghe all'interno dell'esecutivo comunale.

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha spiegato che si tratta della scelta migliore a disposizione ringraziando per l'ottimo lavoro svolto in questi anni l'ex assessore: "Ho voluto prendere del tempo dopo il vuoto arrivato a seguito dell'uscita dalla giunta dell'assessore Comardi, proprio per poter arrivare ad individuare la figura migliore per un assessorato importante per la città di Montesilvano. E ritengo che questo tempo di riflessione sia stato molto utile proprio per arrivare alla scelta di Daniela Renisi, grazie a quello che ha dimostrato in questi anni di attività con la sua competenza e serietà, esperienza e professionalità che sicuramente saranno molto utili per la delega comunale al turismo".

L'assessore, ha continuato De Martinis, sicuramente riuscirà a dare un contributo importante alla crescita del turismo nella città di Montesilvano che negli ultimi anni ha mostrato numeri importanti e ha regalato grandi soddisfazioni sia in termini di presenze estive sia per quanto riguarda gli eventi e gli appuntamenti fuori stagione che hanno fatto sempre registrare riscontri positvi. Il sindaco poi, in merito alla questione della tassa di soggiorno turistico, ha fatto sapere che i tempi sono maturi per valutare l'introduzione di questo strumento:

"Per anni Montesilvano è stata considerata una specie di "città dormitorio" la cui vocazione turistica non era stata sviluppata e sfruttata. Negli anni, la nostra amministrazione grazie ad investimenti e interventi importanti è riuscita come già detto a far diventare il turismo una delle voci principali dell'economia cittadina. Ora, compatibilmente con il tempo rimasto all'attuale amministrazione comunale prima delle elezioni avvieremo un confronto anche con gli albergatori per avviare l'iter che dovrebbe portare all'introduzione della tassa di soggiorno".

L'assessore Renisi ha aggiunto:

"Al turismo di Montesilvano serve un'ulteriore crescita e una stabilizzazione dopo i buoni risultati visti negli ultimi anni, che hanno portato la città ad attirare presenze non solo estive. Un posizionamento superiore che porterà ovviamente a puntare anche ad altri target turistici al fine di aumentare ulteriormente il giro di presenze nelle strutture ricettive cittadine e nell'indotto importante che questo settore genera. Il turismo, infatti, spesso viene visto come un settore che lavora pochi mesi all'anno, mentre invece per essere vincenti occorre una programmazione da predisporre e mettere in campo tutto l'anno. E proprio la programmazione turistica sarà una delle priorità del mio assessorato".