A Montesilvano il consiglio nazionale Fiadel Csa dei comparti Igiene ambientale e funzioni locali

Dal 28 febbraio al 1° marzo, si svolgerà il Consiglio nazionale Csa/Fiadel a Montesilvano nel Grand Hotel che rappresentano le maggiori organizzazioni sindacali autonome rappresentative nei comparti igiene ambientale e funzioni locali. È prevista la partecipazione di circa 350 fra consiglieri nazionali, dirigenti territoriali e quadri, provenienti da tutta Italia.

La scelta di Montesilvano come sede dell’evento nasce precipuamente dall’intento di gratificare i dirigenti e quadri Fiadel / Csa abruzzesi, che in questi ultimi anni hanno dato alla Federazione un notevole contributo di idee e di iscritti, svolgendo nei rispettivi enti un’intensa attività di sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici, che ha avuto delle indubbie ricadute positive anche sull’andamento gestionale degli enti stessi, coi quali si cerca di lavorare in stretta sinergia.

Il 28 febbraio alle ore 11, il Segretario generale Francesco Garofalo affronterà nella propria relazione anche tematiche di carattere generale quali la sicurezza della cittadinanza e il mantenimento dell’ordine pubblico, il presente e il futuro del mercato del lavoro, il ricambio generazionale nell’ambito degli enti locali, la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni e dalle aziende locali, il sostegno al lavoratore precario.

Saranno presenti il presidente del consiglio regioneLorenzo Sospiri e il Segretario generale della Confederazione Cisal Francesco Cavallaro. Previsto un video-intervento del ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il

Pnrr Raffaele Fitto. Nella mattinata del 29 febbraio, interverrà il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis.