Oltre 2mila studenti di Montesilvano a sostegno della Croce Rossa con il concorso "Riciclosa 2"

I conti si faranno a fine anno, ma chiunque vincerà quel che è certo è che tutti avranno dato il loro importante contributo alla Croce Rossa di Montesilvano imparando nel frattempo anche quanto è importante riciclare.

Sono 90 classi (tra scuole dell'infanzia primaria) e duemila studenti quelli che insieme ai loro 120 insegnanti partecipano a “Riciclosa 2” il concorso tra le scuole che si svolge nell'ambito del progetto “Montesilvano per l'Ambiente 2023-2024”. L'iniziativa, patrocinata dal Comune e organizzata dall'associazione Amare Montesilvano in collaborazione con la società Formula Ambiente e l'associazione Nuovo Saline, vede impegnati nella raccolta dei tappi di plastica gli alunni degli istituti Troiano Delfico (con i plessi De Zelis e Di Blasio), la direzione didattica con i plessi di via Lazio, via Valle d'Aosta, viale Abruzzo e via Leopardi, e l'istituto Villa Verrocchio (con i plessi di via Tordino e via Adda).

Un vero e proprio concorso a premi iniziata a novembre 2023 che si concluderà a fine anno scolastico, e che ha come scopo quello di sostenere la Croce Rossa. Fino a ora sono stati raccolti un chilo e 150 grammi di tappi di plastica.

Soddisfatto il vice sindaco, nonché assessore all’Igiene urbana e alla Pubblica istruzione Paolo Cilli che fin da subito ha promosso il progetto: “L’idea progettuale nasce dalla necessità di implementare una buona pratica già in atto sul territorio comunale e nazionale – spiega il vicesindaco Cilli - . La raccolta dei tappi delle bottiglie di plastica è collegata alle attività didattiche ambientali portate avanti dal Comune di Montesilvano in chiave ludica, per una cultura del riciclo mediante una positiva competizione tra pari. L’obiettivo è quello di incrementare la conoscenza dei materiali di scarto con un occhio specifico al riciclo”

“Implementando il rapporto scuola, famiglia e territorio anche gli studenti potranno fare la loro parte nella quota percentuale di materiale plastico specifico riciclato nel Comune di Montesilvano. In questo caso anche con una finalità benefica – ribadisce - visto che la raccolta dei tappi servirà a supportare la Croce Rossa di Montesilvano”.