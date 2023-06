Per l'estate il Comune di Montesilvano propone i suggestivi concerti all'alba in spiaggia

Si avvicinano i primi eventi estivi del ricco cartellone di appuntamenti del Comune di Montesilvano per l'estate 2023. Fra questi, i due suggestivi concerti all'alba nell'area del Jova Beach Party sul lungomare. Il primo concerto al sorgere del sole si terrà alle 5.30 del 24 giugno a conclusione della Festa di San Giovanni che l’assessorato al turismo ed eventi guidato da Deborah Comardi , ha già proposto nella serata del 23 giugno: dal centro storico di Montesilvano Colle ci si ritroverà sulla riva del mare in attesa dell’alba del 24, in compagnia di Narèei Group.

"Una fusione di musica, danza e scrittura, necessaria a raccontare l'emozione, ad argomentare "parole" che solo l'arte, con la sua totalità e bellezza, riesce a tradurre in linguaggio. L’area Jova beach sarà lo scenario perfetto di “Incontro”, la storia d'amore di due strumenti musicali: un clarinetto e un pianoforte. Agli sgoccioli di una vita trascorsa insieme, due amanti suonano l'emozione del loro primo appuntamento. Brillante e melodica, maestosa ed elegante, la musica evoca una melodia continua e profonda; dalle viscere mescola e genera un sentimento che la danza vive nella carne e la voce narra come filo conduttore della storia. Musica e danza riescono a scavare, evocare l'intimità dei protagonisti ed esaltarla come se le sensazioni prendessero vita nell'istante in cui vengono suonate. "

Il 23 luglio sempre nell’area Jova Beach, sarà possibile assistere, invece, al concerto all’alba del “Quartetto Davì” con le sue contaminazioni armoniche.