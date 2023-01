Approvato a Montesilvano il regolamento per la nomina dei componenti della commissione comunale per le pari opportunità

Approvato dalla commissione pari opportunità il regolamento per l’istituzione della commissione pari opportunità comunale. Lo ha fatto sapere la presidente Laura Silvetti che ha espresso soddisfazione per il regolamento che è necessario per procedere alla nomina dei componenti:

“Oggi si chiude da parte della commissione consiliare un iter iniziato due anni fa con la selezione dei componenti della commissione pari opportunità comunale, portata avanti su proposta dell'ex assessore Sandra Santavenere. C’è grande soddisfazione da parte di tutti i colleghi della commissione che presiedo, i quali hanno approvato all'unanimità il regolamento. Nel prossimo consiglio comunale verranno nominati i sette membri rappresentanti le varie categorie, gli ordini professionali, persone che si sono già occupate di pari opportunità in passato e persone impegnate nella vita sociale. Sarà la stessa commissione a decidere il presidente sempre dopo il passaggio in consiglio comunale”.