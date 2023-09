A Montesilvano la ciclopasseggiata per ricordare Fabio Taborre come prologo del Trofeo Matteotti

Anche Montesilvano si prepara alla 75esima edizione del Trofeo Matteotti in programma domenica 17 settembre e lo fa con l'evento collaterale dedicato alla memoria di Fabio Taborre, ciclista scomparso prematuramente il 12 settembre del 2021. La ciclopasseggiata si terrà a Montesilvano Colle seguendo il tracciato della competizione per un totale di 25 km.

All’iniziativa, organizzata dagli amici e dalla famiglia di Fabio Taborre, con la Cycling Team Km Zero e con il patrocinio della Uisp Lega Ciclismo e del Comune di Montesilvano, parteciperanno numerosi campioni del passato come Danilo Di Luca, Ruggero Marzoli, Fabio Terrenzio e Marta Bastianelli, cari amici del compianto Fabio.

L’assessore allo Sport Alessandro Pompei esprime grande soddisfazione per la ciclo pedalata:

“Da tempo, insieme agli amici e alla famiglia, volevamo organizzare questa bellissima iniziativa e siamo contenti di averla legata al prestigioso Trofeo Matteotti, gara alla quale più volte Fabio ha partecipato conquistando ottimi risultati. Domenica omaggeremo la memoria di questo grande corridore, percorrendo le strade che lui tanto amava”. Il percorso della ciclopasseggiata e del Trofeo Matteotti a Montesilvano prevede: Montesilvano Colle, via Togliatti, via della Stazione, via Vestina, corso Umberto, Santa Filomena per quanto riguarda il territorio di Montesilvano. Le strade saranno chiuse dalle 11 alle 16,30.