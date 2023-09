Chiude per 12 giorni un tratto di via Saragat a Montesilvano per lavori. Firmata l'ordinanza che dispone le modifiche alla viabilità dal 25 settembre al 6 ottobre per consentire i lavori di Terna per la posa del nuovo elettrodotto, che stanno già interessando altre zone di Montesilvano come via Verrotti dove il cantiere è aperto da mesi e in altri punti della città.

Per questo scatterà la chiusura per cantiere di intera sede stradale di parte di via Saragat nel tratto via Perlasca/via Berlinguer, per singoli tratti di circa 50 metri, oggetto dei lavori cosi come programmati e disposti dalla ditta esecutrice; chiusura al traffico con istituzione di “Divieto di transito” escluso residenti, autorizzati e mezzi di soccorso, sulla restante parte di via Saragat tratto via Perlasca /via Berlinguer; istituzione “limite di velocità 20Km/h” su intera area di cantiere.

Il cantiere non dovrebbe comunque avere un impatto molto significativo sulla viabilità della zona considerando che la maggior parte del traffico veicolare lungo l'asse stradale fra Pescara e Montesilvano si concentra in via Verrotti e lungo la nazionale adriatica (corso Umberto).