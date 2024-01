Nel giardino di via Nilo a Montesilvano la cerimonia per ricordare le vittime della tragedia di Rigopiano [FOTO]

Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Montesilvano ha voluto ricordare la tragedia di Rigopiano avvenuta il 18 gennaio 2027, quando a seguito del crollo dell'Hotel Rigopiano travolto da una valanga morirono 29 persone, alcune delle quali proprio di Montesilvano.

Il sindaco Ottavio De Martinis nel giardino di via Nilo assieme al vice sindaco Paolo Cilli, all’assessore Daniela Renisi, ai consiglieri comunali Valter Cozzi e Adriano Tocco e a un nutrito gruppo di familiari delle vittime ha partecipato alla cerimonia. Dopo le toccanti parole del diacono Maurizio, della chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, che ha ricordato i nomi di tutte le vittime, il primo cittadino ha deposto, con un familiare del comitato, un mazzo di fiori nel giardino intitolato tre anni fa alle 29 persone che il 18 gennaio del 2017 persero la vita nel resort. De Martinis ha dichiarato:

“Nel giorno del ricordo di quel tragico evento che colpì l'intera nazione ho salutato con affetto i familiari delle 29 vittime. Tre anni fa con questo giardino abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza, per ricordare tutte le persone scomparse e oggi a distanza di sette anni custodiamo il loro ricordo sempre nei nostri cuori. Quella giornata di lutto è sempre viva e a Montesilvano abbiamo iniziato un percorso della memoria con l’intitolazione di questo giardino di via Nilo. La commemorazione di oggi vuole essere un momento di ricordo affinché eventi come quelli di Rigopiano non si possano ripetere mai più. Siamo vicini alle famiglie e saremo sempre accanto a loro ogni 18 gennaio ricordando quelle vite spezzate e rendendo omaggio alla loro memoria. In questo spazio ogni giorno ci sono tanti bambini che giocano, un segno concreto di come la vita continua, va avanti”. Alla cerimonia ha preso parte anche Giuly Damiani fidanzata di Gabriele D’Angelo, tra le vittime anche lui di Rigopiano. De Martinis ha aggiunto: “Da qualche mese Giuly è una nostra valida dipendente e siamo felici che abbia scelto il nostro Comune”.

Gianluca Tanda, fratello di Marco morto con la fidanzata Jessica sotto le macerie e presidente del Comitato delle vittime, ha ringraziato l’amministrazione comunale per la vicinanza:

“”Grazie per questa vicinanza che ci scalda il cuore. Sono emozionato e questa commemorazione ci dona la forza per andare avanti e per affrontare anche la difficile fase processuale, perché stare in aula per cercare in tutti i modi un escamotage per avere giustizia è davvero dura. In questo giardino vogliamo pensare solo ai nostri angeli”.