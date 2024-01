A Montesilvano una cerimonia in via Nilo per ricordare le vittime della tragedia di Rigopiano

Anche a Montesilvano l'amministrazione comunale ricorderà con una piccola cerimonia le vittime del crollo dell'Hotel Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017, e lo farà proprio all'interno del parlo intitolato alle persone che hanno perso la vita in quella tragedia, che si trova in via Nilo. Appuntamento dalle 10,30 con il sindaco Ottavio De Martinis che deporrà un mazzo di fiori all'interno del giardino. Parteciperanno alla cerimonia anche alcuni familiari delle 29 vittime. De Martinis ha commentato:

“Ricordiamo la tragedia di Rigopiano nel giardino di via Nilo. Questo evento ha toccato molto da vicino la città di Montesilvano, anche perché due delle vittime e cinque dei sopravvissuti erano residenti nel nostro comune. Quella giornata resterà indelebile nella nostra memoria e per questo motivo con un familiare delle vittime ho intenzione di deporre un mazzo di fiori, affinché il ricordo delle 29 vittime resti sempre presente nei nostri cuori”. Ricordiamo che, come ogni anno, sono previste cerimonie e commemorazioni in diverse città abruzzesi oltre che a Farindola e a Rigopiano dove sono previste le celebrazioni ufficiali.