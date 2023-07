Nel Centro Trisi di Montesilvano nasce "GeO", lo sportello informativo rivolto ai giovani

L’amministrazione comunale di Montesilvano lancia il progetto GeO (Giovani e Occupati), che consiste nell’attivazione di uno sportello informativo e di orientamento scolastico e lavorativo rivolto ai giovani della città tra i 14 e i 29 anni, con l’obiettivo di farlo diventare un punto di riferimento anche in termini di progettazione giovanile. Lo sportello sarà attivo dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18. Per informazioni e prenotazioni: 085/4481940, e-mail giovanieoccupazione@gmail.com.

Verrà rivolta attenzione in particolare ai giovani Neet (Not in Education, Employment or Training). Nell’ultimo rapporto annuale Istat in Italia circa 1,7 milioni di giovani, quasi un quinto tra coloro che hanno un’età compresa tra i 15 e 29 anni, non studia, non lavora e non è inserito in percorsi di formazione. Tra i 18 e i 24 anni, nel 2022, l’11,5% ha abbandonato precocemente gli studi, senza conseguire un diploma secondario superiore.

Dove si trova

Lo sportello GeO si trova in via San Gottardo, all’interno del Centro Sportivo Trisi, gestito dall’Azienda Speciale dei Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, mentre la gestione dello sportello è stata affidata all’Associazione Formula di Montesilvano. Come si legge in una nota, "in particolare l’assessorato alle politiche giovanili sta mostrando impegno concreto nel perseguire iniziative rivolte ai giovani del proprio territorio con la finalità precisa di stimolare la cittadinanza attiva per il miglioramento della propria comunità e per una migliore condizione di vita di tutti i suoi membri, in primis i giovani".

Spiega l’assessore Pompei: “Il progetto, finanziato dalla Regione Abruzzo con il Fondo Politiche Giovanili 2021, consiste nell’apertura di uno sportello-servizio gratuito di consulenza e orientamento scolastico e lavorativo rivolto ai giovani di età compresa tra 14 e 29 anni non inseriti in percorsi formativi e di lavoro. Le attività offerte consistono in un servizio di consulenza individuale gratuita, per conoscere il proprio bilancio di competenze ed imparare a riconoscere le proprie potenzialità e le proprie aree di miglioramento, mettendo in luce conoscenze e attitudini e la revisione o prima scrittura del proprio curriculum”.

Un supporto concreto per i giovani

In questo modo, aggiunge Pompei, "offriamo ai giovani la possibilità di avere tutte le informazioni di supporto nell’individuazione dei propri obiettivi professionali, sulla base delle competenze e aspirazioni, così come un orientamento sui canali di ricerca attiva del lavoro, oltre alle informazioni sui servizi e i progetti presenti sul territorio, finalizzati all’accompagnamento e all’inserimento lavorativo con suggerimenti per sostenere in modo vincente un colloquio di lavoro. La nostra amministrazione ha sempre sostenuto e incentivato le iniziative rivolte alle generazioni future e non vuole lasciarle sole nei vari momenti della vita, iniziando proprio dalla formazione e dal lavoro".

E la presidente dell’Azienda Speciale, Sandra Santavenere, aggiunge: “L’obiettivo è di costruire un patto territoriale per la raccolta dei fabbisogni occupazionali e formativi del territorio, informazione, orientamento e matching domanda-offerta di lavoro, coinvolgendo il tessuto economico locale e soprattutto, favorendo l’empowerment delle giovani generazioni, stimolando processi nei quali i ragazzi assumono un ruolo attivo nelle proprie vite e contemporaneamente nelle organizzazioni e comunità di riferimento. La gestione dello sportello GeO è stata affidata a Formula Ets, associazione del Terzo Settore di Montesilvano attiva nel lavoro con i giovani del territorio, che si stanno operosamente impegnando nella creazione del logo del progetto”.