Una cantante di Montesilvano nel contest 1mnext per partecipare al concerto del primo maggio a Roma

Una cantautrice di Montesilvano, Rebecca Pecoriello in arte Marsali, è stata scelta come unica artista abuzzese fra i 150 artisti che otranno partecipare a 1mnext, il contest del concerto del 1° Maggio che si svolgerà a Roma, dedicato ai nuovi artisti. La giovane è stata scelta fra oltre 1.300 proposte artistiche. Ora per la fase finale occorreranno i voti che porteranno 10 artisti a contendersi la vittoria, e solo 3 saliranno sul palco in diretta su Rai Uno.

Per votare c'è tempo fino al 31 marzo. Il link: https://tinyurl.com/54kx3w4k