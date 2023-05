Camion perde blocchi di cemento lungo la tangenziale Ss714 a Montesilvano: code e disagi per gli automobilisti

Code e disagi nella prima mattinata di martedì 9 maggio lungo la tangenziale Ss714 a Montesilvano. Per cause da accertare, un mezzo pesante in transito ha perso alcuni blocchi di cemento che trasportava, finiti lungo la carreggiata che hanno impedito il transito dei veicoli. L'episodio è avvenuto vicino allo svincolo con la diramazione verso Francavilla e quella verso Montesilvano centro e la galleria San Giovanni.

Alcuni automobilisti hanno effettuato manovre di inversione di marcia mentre il traffico si è subito congestionato e si sono formate code. Sul posto è intervenuto il personale dell'Anas che ha proceduto alla rimozione dei blocchi in modo da ripristinare la circolazione stradale.