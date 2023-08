Al via il bando per i lavori della nuova piazza a Villa Carmine di Montesilvano

Pubblicato dal Comune di Montesilvano il bando per le manifestazioni d'interesse relative alla realizzazione della nuova piazza a Villa Carmine. Il termine ultimo per presentare le manifestazioni è fissato al 4 settembre prossimo. I lavori prevedono uno stanziamento complessivo di 200 mila euro e 168 mila euro di importo oggetto di ribasso per le offerte. I lavori, dal momento della consegna del cantiere, potranno durare al massimo 180 giorni. Si tratta di un progetto che rientra nell'ambito degli interventi che l'amministrazione De Martinis avvierà nel prossimo autunno per la riqualificazione di diverse zone della città. La nuova opera pubblica verrà intitolata a Beniamino Di Blasio, un residente di Villa Carmine molto apprezzato per le sua qualità umane.

I consiglieri Feliciano D'Ignazio e Alice Amicone, hanno portato avanti le varie fasi del progetto della piazza che avrà una pavimentazione bicolore in betonella e porfido e sarà completamente accessibile, diventando un luogo senza barriere architettoniche con un percorso tattile per gli ipovedenti. Il progetto prevede anche nuovi pali a led e un’illuminazione a pavimento al centro della piazza. L'obiettivo è dare un nuovo luogo di aggregazione sociale al quartiere.