Pubblicato il bando del Comune di Montesilvano per i rimborsi degli affitti destinati alle persone in difficoltà

Il Comune di Montesilvano, tramite l'azienda speciale, ha pubblicato il bando relativo ai contributi economici stanziati dalla Regione per i canoni d'affitto di abitazioni private per famiglie e cittadini in difficoltà economica. Il bando scadrà il 3 novembre prossimo e fa riferimento ai canoni pagati nel 2022.

Il consigliere Marco Forconi, delegato alle politiche della casa, ha dichiarato:

"Si tratta di un provvedimento importante che, ancor più in una difficile situazione congiunturale come quella che stiamo attraversando, intende offrire un supporto concreto a famiglie che fanno fatica a sostenere i prezzi delle abitazioni in affitto sul libero mercato. Ringrazio l'Azienda Speciale, inoltre, per il supporto tecnico che potrà offrire ai fini dell'espletamento delle pratiche" . Tutte le informazioni e il bando https://tinyurl.com/3pjv979h