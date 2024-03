Centinaia di bambini di due scuole dell'infanzia di Montesilvano in visita nel palazzo comunale [FOTO]

Centinaia di bambini della scuola dell'infanzia di via Valle d'Aosta a Montesilvano e successivamente della direzione didattica di via Vitello d'Oro, hanno invaso pacificamente il palazzo comunale accompagnati dalle maestre Roio Katia e Carri Concetta, Di Federico Federica, Roberta Di Cenzo, Di Federico Leda, Mercedes Paris e Faieta Norma e dalla maestra Anna D'Alonzo assieme ad altri insegnanti per la scuola di via VItello d'Oro.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha accolto i bambini insieme all’assessore Alessandro Pompei e ha spiegato loro, in maniera semplice e spensierata, il funzionamento della macchina amministrativa, dei doveri e degli impegni del sindaco e li ha accompagnati a visitare gli uffici del palazzo municipale, mostrando loro l’attività quotidiana che si svolge in comune e rispondendo alle loro domande e curiosità. Per un giorno, i piccoli alunni hanno trasformato la sala consiliare in una grande aula e hanno “premiato” il sindaco omaggiandolo di due bellissimi disegni a lui dedicati. De Martinis ha spiegato:

“Si tratta di un impegno che assolviamo con particolare attenzione e sensibilità teniamo a cuore il loro essere cittadini in erba e a lasciare nel loro immaginario una sensazione fresca e dinamica di quello che la pubblica amministrazione rappresenta. Cerchiamo di aiutarli a sviluppare il loro senso civico invitandoli a familiarizzare con il ruolo di cittadini nella società civile e nelle Istituzioni. La visita dei cittadini in erba s’inserisce all’interno di un più ampio progetto che le scuole stanno portando avanti da tempo in tema di educazione civica, anche per far conoscere agli alunni la propria città, partendo dall’esplorare il territorio più prossimo dove si dispiega gran parte della loro vita quotidiana ai territori circostanti."

Per il gruppo di via Valle D’aosta, la visita è poi proseguita negli uffici dell’anagrafe di Palazzo Baldoni e all’interno del comando di Polizia Locale, dove i bambini sono stati accolti dal vice comandante Nino Carletti e dagli agenti della polizia locale, maestri per un giorno di un’ interessante lezione di educazione stradale e cittadinanza attiva.