Nuovo asfalto in via Dora Baltea, via Tagliamento e via Bacchiglione a Montesilvano

Nuovi lavori per il rifacimento degli asfalti a Montesilvano. L'amministrazione comunale ha infatti avviato interventi di manutenzione in via Dora Baltea, via Tagliamento e via Bacchiglione, tre arterie che si trovano vicino alla nuova area commerciale sorta nella zona sud di Montesilvano e che collegano corso Umberto con il lungomare. L’intervento è stato finanziato grazie a fondi ministeriali intercettati dagli uffici tecnici comunali, si tratta di un contributo per liInvestimento con decreto del 14 gennaio 2022, relativo all’annualità 2023, pari a euro 81 mila. Il sindaco Ottavio De Martinis ha svolto un sopralluogo con l’assessore Deborah Comardi sul cantiere per verificare lo stato di avanzamento dei lavori che dovrebbero concludersi la prossima settimana. Oltre al rifacimento dell’asfalto un privato ha provveduto, a proprie spese, all’interramento dei cavi aerei, rimuovendo due pali della pubblica illuminazione localizzati all’incrocio tra via Dora Baltea e via Bacchiglione. De Martinis ha dichiarato:

“Stiamo intervenendo su via Dora Baltea, via Bacchiglione e via Tagliamento con un lavoro importante che riguarda la scarifica, la sistemazione del tappetino e, da parte di un privato, all’interramento della linea di alimentazione elettrica . Una volta conclusi questi lavori verrà realizzata la riqualificazione stradale con l’installazione di una nuova segnaletica. Le tre vie presentavano una pavimentazione ammalorata a seguito di un forte stato di usura del manto stradale. A breve ripartirà il piano asfalti comunale con un elenco di circa sessanta strade dislocate nei vari quartieri della città. La nostra attenzione sarà massima in tutti i quartieri, comprese le aree periferiche. Partiranno interventi importanti nelle prossime settimane da via Marrone a via Vestina, che subirà una riqualificazione totale, insieme a corso Umberto, via D’Andrea e viale Europa, solo per citare alcune delle arterie interessate”.

L'assessore Comardi:

“L’intervento nel dettaglio su via Dora Baltea, via Bacchiglione e via Tagliamento riguarda la pulizia delle aree , la scarifica, la messa in quota dei pozzetti esistenti, la nuova pavimentazione stradale e la relativa segnale orizzontale e verticale. La nuova pavimentazione stradale è stata svolta adeguando le pendenza alla linea delle acque meteoriche esistente. I lavori più importanti sono in corso e dovrebbero concludersi la prossima settimana per poi realizzare la segnaletica orizzontale”.