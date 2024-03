I carabinieri irrompono in un appartamento di Montesilvano e trovano più di 2 chili di droga, arrestato

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo una perquisizione sia personale che domiciliare in un appartamento di Montesilvano.

Mirate attività di polizia giudiziaria volte alla repressione dei reati in genere con particolare attenzione posta sul traffico illecito delle sostanze stupefacenti immesse nel territorio hanno permesso di individuare e contestualmente trarre in arresto un uomo di 50 anni residente a Montesilvano.

Il 50enne dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel dettaglio, nell’ambito di specifico e mirato servizio di osservazione svolto dai militari della Stazione carabinieri di Montesilvano che, nutrendo forti sospetti circa la detenzione illecita di sostanza stupefacente occultata all’interno dell’abitazione di un uomo residente a Montesilvano, gli stessi hanno deciso di irrompere all’interno dell'appartamento allo scopo di svolgere attività di perquisizione personale e domiciliare. Tali attività investigative hanno dato i frutti sperati visto che sarebbe stata rinvenuta, abilmente nascosta all’interno di una delle stanze, ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish (1350 grammi complessivi) e marijuana (836 grammi complessivi) oltre a vario materiale utile alla sua suddivisione e confezionamento. Alla luce delle molteplici risultanze investigative acquisite dai carabinieri, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto nella flagranza di reato e al termine degli accertamenti di rito, espletati nel locale Comando della Compagnia, è stato accompagnato nella sua abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.