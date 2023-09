Aperte a Montesilvano le iscrizioni al servizio mensa delle scuole comunali

Sono aperte le iscrizioni al servizio mensa delle scuole comunali di Montesilvano, che avrà inizio il 25 settembre. Se si è già iscritti al servizio non vi è necessità di presentare una nuova istanza. Se invece non si è in possesso della sezione, non è possibile procedere all’iscrizione, pertanto è necessario chiedere all’istituto scolastico di riferimento la sezione di appartenenza del bambino.?

Il modulo per l’iscrizione dev’essere compilato aprendo questo link. Una volta effettuata l’iscrizione si procede al pagamento preventivo del servizio esclusivamente a mezzo PagoPa, scaricando l’app “SpazioScuola” e inserendo il codice univoco 5701521201 e il codice fiscale del genitore che ha provveduto all’iscrizione del bambino a mensa, cliccando in basso sulla voce “registrati” e creando le credenziali d’accesso. Una volta conclusa la procedura, verrà generato un QR code da presentare agli esercenti per effettuare i pagamenti anticipati a mezzo PagoPA.

Direttamente dall’App è possibile pagare il servizio anche a mezzo carta di credito. In casi eccezionali, esclusivamente per problemi momentanei all’app e previa comunicazione all’ufficio alla mail istruzione@comune. montesilvano.pe.it, è possibile effettuare i pagamenti tramite il portale dei servizi del comune disponibile a questo link [selezionando dal menù “Pagamento spontaneo” la voce “Mensa scolastica (Spontaneo)”]. Le ricariche vanno effettuate prima della consumazione dei pasti ed il genitore ha facoltà di ricaricare qualsiasi somma, ma deve sempre sussistere credito sufficiente per beneficiare del servizio.

Alla domanda può essere allegato il modello Isee (se n’è in possesso) in corso di validità (con scadenza 31/12/2023), che sarà valido fino al termine dell’anno scolastico (cioè fino a giugno 2024). È possibile presentare l’Isee anche successivamente, inviandolo a mezzo mail. Le quote, così come regolamentate dalla delibera di giunta n. 1 del 04.01.2019, sono di seguito indicate:

Reddito Isee da € 0 a Reddito Isee da € 10.000: 2 euro a pasto;

Reddito Isee da € 10.001 a € 13.000: 2 euro a pasto;

Reddito Isee da € 13.001 a € 16.000: 3,20 euro a pasto;

Reddito Isee da € 16.001 a € 20.000,: 3,90 euro a pasto;

Reddito Isee da € 20.001 e oltre (o senza Isee): 4,70 euro a pasto.

La mancata presentazione dell’attestazione Isee equivale all’appartenenza alla fascia massima di contribuzione (€ 4,70 a consumazione). Sono esonerati dal pagamento, i terzi figli (ma tutti frequentanti il servizio di refezione) e i beneficiari della Legge 104/90.?Al termine di tutti gli anni scolastici, cioè quando il bambino non beneficerà più del servizio mensa, se sussiste un credito vantato dal genitore, verrà traslato sul codice di eventuali altri figli frequentanti la mensa, oppure verrà rimborsato sempre su istanza dell’interessato. Se invece sussiste un credito ed il bambino beneficerà ancora del servizio, detto credito verrà traslato automaticamente nell’anno successivo.

È possibile scaricare l’attestazione relativa alle spese annuali sostenute per la refezione scolastica a questo link accedendo solo da web (pc o tablet); verrete riportati nella vostra area personale e potrete cliccare sulla voce “Documenti disponibili”. Al termine di ogni anno scolastico, verso coloro che sono a debito con il servizio di refezione, verrà attivata la procedura di recupero coattivo del credito vantato dall’Ente e l’esclusione da tutti i servizi scolastici di tutti i figli (refezione, trasporto, prescuola). La procedura d’iscrizione non potrà essere conclusa se non dopo aver saldato del debito dell’altro figlio. Per qualsiasi informazione rivolgersi alla responsabile del servizio Maria Lucia Nenni: 085/4481435 - 085/44811.