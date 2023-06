Gli alunni della scuola Silone di Montesilvano colle piantumano tre alberi dell'inclusione [FOTO]

Mattinata speciale alla presenza dell'amministrazione comunale per i bambini della classe 3d della scuola secondaria di primo grado dell’Ignazio Silone che hanno piantumato tre alberi definiti dell'inclusione ovvero un gelso, un melograno e un ciliegio nel giardino della scuola di Montesilvano colle per celebrare i temi "Vita sulla terra" e "inclusione". Presenti il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, il consigliere comunale con delega alle politiche per la disabilità Giuseppe Manganiello, il presidente dell’associazione Carrozzine Determinate Claudio Ferrante, la dirigente scolastica Roberta Martorella, gli insegnanti, i genitori e tutti i ragazzi che hanno scelto di donare alla scuola e alle future generazioni di alunni che li seguiranno, un regalo simbolico, a conclusione dell’anno scolastico, che possa ricordare a tutti il valore dell’inclusione e la bellezza della diversità.

Un’idea partita dai genitori della classe che hanno voluto ringraziare tutti per aver davvero inculcato nei ragazzi il valore dell’inclusione ed, in particolare, a seguito del progetto “Sentinelle di civiltà e felicità” portato avanti dal Cavaliere Claudio Ferrante presso le scuole del territorio. Ferrante ha dichiarato:

"Sono orgoglioso ed emozionato perché il progetto sentinelle di civiltà e felicità ha ottenuto un successo incredibile in tantissime scuole abruzzesi e continuiamo ad avere richieste anche fuori dall'Abruzzo. I complimenti per questo percorso pedagogico erano arrivati dagli alunni, dalle insegnanti, dai dirigenti scolastici e dai sindaci. Ora il ringraziamento è arrivato anche dai genitori dei ragazzi, dai rappresentanti di classe e questo mi rende davvero felice e orgoglioso, perché tutti insieme possiamo cambiare il mondo e renderlo un posto migliore per tutti”. Erika Verrocchio, mamma di Samuel che è un alunno disabile ed è anche rappresentante di classe:

"Questo progetto è una vera lezione di vita proprio perché gli argomenti dell'empatia, della solidarietà, della gentilezza, della ricchezza della diversità sono entrati nella mente e nel cuore degli alunni i quali hanno compreso anche il vero valore dell'inclusione. Progetto che dovrebbe essere portato in tutte le scuole d'Italia per far capire l’importanza della ricchezza della diversità e dell'inclusione. Ringrazio il sindaco qui presente e tutta l’amministrazione comunale per essere sempre presente e sensibile a queste tematiche e perché ci sostiene con il suo costante impegno a favore dell’inclusione. Grazie a Claudio Ferrante per il lavoro difficile che tutti i giorni porta a termine, alla dirigente, a tutte le insegnanti del consiglio di classe della 3D ed in particolare alle docenti di sostegno Eleonora Sollazzo e Rossella Costanzo”.

I genitori hanno dedicato assieme agli alunni una targa all'istituto scolastico, al Comune e all'associazione Carrozzine Determinate che è stata posizionata fra i tre alberi.