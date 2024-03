A Montesilvano premiati dal consigliere D'Alonzo due atleti con una targa dedicata a Pietro Mennea [FOTO]

Il consigliere comunale di Montesilvano Enea D'Alonzo ha consegnato a due atleti di Montesilvano la targa in memoria di Pietro Mennea. Si tratta di Doriana Mantini e Fecondo Luigi della società sportiva Nuova atletica Montesilvano per i risultati ottenuti in due gare.

Doriana Mantini si è classificata prima nella sua categoria nella gara del 3 marzo scorso a Torre de Passeri, Luigi Fecondo nella gara Corrilabruzzo del 21 gennaio scorso. La società, con presidente Michele Muratore, è molto attiva sul territorio, organizza anche la storica gara podistica notturna il cui ricavato viene devoluto in favore dell'associazione "La casa di Cristina odv".