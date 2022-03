Aveva allestito una serra professionale di marijuana in casa: arrestato!

E' finito in manette un 30enne incensurato di Montesilvano che aveva trasformato parte della sua abitazione in una serra dove coltivare marijuana e che nell'armadio della camera da letto nascondeva 39 vasi di vetro con dentro lo stupefacente. Vasi con tanto di etichette per catalogare tipologia ed effetto per un totale di 1.124 grammi. Uno spazio, quello ricavato in casa, dove faceva crescere 16 piante di diversa varietà con il supporto di lampade riscaldanti, concimi e attrezzatura specialistica. Ad eseguire l'arresto, in flagranza di reato, la sezione antidroga della squadra mobile di Pescara che ha fatto irruzione nell'abitazione. Due delle 16 piante trovate erano già in avanzato stato di crescita e pesano, rispettivamente, 560 e 750 grammi. Nell'armadio, oltre ai vasi di vetro, sono stati trovati anche strumenti utili alla preparazione delle dosi: un bilancino di precisione, sacchetti di nylon, una macchina per il sottovuoto e il denaro contante. La sostanza sequestrata, vista la quantità e le diverse qualità, rivenduta al dettaglio avrebbe fruttato tra i 15.000 ed i 20.000 euro. Al momento il 30enne si trova ai domiciliari e resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.