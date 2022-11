Minaccia con una siringa il personale del pronto soccorso e si dilegua, rintracciato e denunciato

Un uomo di 51 anni è stato denunciato dalla polizia dopo che, in modo aggressivo, avrebbe minacciato con una siringa gli addetti alla vigilanza del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara.

Gli stessi addetti hanno così chiesto l'intervento delle forze dell'ordine segnalando la presenza dell'uomo aggressivo.

Sul posto è così intervenuta la squada volante.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, il 51enne, dopo avere avuto una discussione per futili motivi con il personale addetto alla vigilanza, avrebbe estratto una siringa con la quale li avrebbe minacciati per poi dileguarsi. I poliziotti, raccolta la testimonianza dei presenti e delle persone che hanno assistito all'aggressione, hanno immediatamente attivato le ricerche rintracciando immediatamente l’artefice dei fatti che è stato denunciato per minaccia aggravata.