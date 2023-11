Minorenne alla guida di un motorino rubato fermato dalla polizia locale, prima fugge e poi si presenta spontaneamente

L'equipaggio motomontato del servizio di sicurezza stradale della polizia locale, diretto dal tenente colonnello Giancaterino, impegnato costantemente nel controllo del territorio, nel tardo pomeriggio di giovedì 16 novembre, durante lo svolgimento del servizio d'istituto, in piazza San Francesco ha fermato un minore che sarebbe stato alla guida di ciclomotore risultato oggetto di furto.

Il conducente, risultato poi essere minorenne, si sarebbe dato alla fuga mentre il maggiorenne è stato fermato e identificato sul posto.

Avviata la ricerca del ragazzo, lo stesso si sarebbe presentato spontaneamente, qualche ora dopo per lo svolgimento delle attività di rito. Le operazioni, coordinate dal maggiore Di Domenica sono terminate in tarda serata con una denuncia a carico del minore e con la restituzione e del ciclomotore al legittimo proprietario. É il secondo intervento del genere in meno di una settimana, a testimonianza della incisiva attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dalle donne e dagli uomini della polizia locale di Pescara, ricordano dal Comando.