Fermato nel parco De Riseis con un coltello a scatto di 16 centimetri: 15enne denunciato

È stato fermato dalla polizia e trovato in possesso di un coltello a scatto lungo 16 centimetri. A finire nei guai un 15enne denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma e poi affidato ai genitori.

A sorprenderlo sono stati gli agenti della squadra volante il pomeriggio di mercoledì 6 settembre nel parco De Riseis dove erano arrivati intorno alle 17.30 a seguito della segnalazione arrivata al 113 di una discussione tra giovanissimi: alcuni ragazzi ne avrebbero infastiditi altri presenti nello stesso parco.

Alla vista degli agenti questi si sono allontanati, ma il 15enne è stato notato mentre si dirigeva verso l'uscita del parco tentando di nascondere qualcosa in tasca.